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Грузия разрешила своим гражданам получать пенсию в стране второго гражданства
07.07.2022 11:11
Новости-Грузия
В Грузии разрешили своим гражданам с двойным гражданством получать пенсию одновременно в двух странах.
До сих пор, согласно закону, лица с двойным гражданством могли получать пенсию только в одной стране – для этого они должны были сделать выбор и оформить это решение в социальной службе.
Теперь правительство Грузии будет выплачивать пенсию своему гражданину, даже если он получает социальное пособие и в другой стране.
Изменение в законодательстве принято согласно постановлению правительства N310 от 13 июня 2022 года.
В Грузии пенсию по возрасту выплачивают женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.
С 1 января 2022 года пенсия для пенсионеров в Грузии в возрасте до 70 лет составляет 260 лари, а в высокогорных регионах – 312 лари.
Граждане старше 70 лет получают пенсию в размере 300 лари (около 100 долларов), а пенсионеры из высокогорных сел – до 360 лари.
Всего в 2022 году государство выделило на пенсии 2,9 миллиарда лари.
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