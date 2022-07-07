

Мачарашвили: Мы хотим войти в ЕС, оппозиция хочет прийти к власти

07.07.2022 11:50





Проблемой является то, что у нас разные цели — мы хотим войти в Евросоюз, оппозиция хочет прийти к власти, - об этом заявил член парламентского большинства Гурам Мачарашвили. По словам Мачарашвили, сложно договориться, когда цели различаются.



«Мы хотим такой план, который введет Грузию в Евросоюз, они хотят такой план, который приведет их к власти. В этом разница, а когда цели разные, естественно, договориться сложно. Именно исходя из этого их заявления, что «Грузинская мечта» не выполнит требования Еврокомиссии и анонсировали приход людей на акцию. Потом, когда увидели, что мы приступили к реализации плана из 12 пунктов, они сказали общественности, что это не тот план, что вы думаете, и мы создадим план, который приведет нас к власти. Именно поэтому они увидели протест со стороны общества, так как общественность, пришедшая на акцию, ожидала увидеть план того, как войти в Европу, однако они увидели план того, как пришли бы к власти оппозиция и НПО, поэтому получили тот результат, который получили», - сказал Мачарашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



