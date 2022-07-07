

Сегодня начинаются консультации в парламенте по 12 рекомендациям Евросоюза

07.07.2022 12:04





С сегодняшнего дня в парламенте начинаются консультации по 12 рекомендациям Евросоюза, выданным Грузии. Председатель парламента Шалва Папуашвили планирует сегодня встретиться с представителями оппозиции.



Шалва Папуашвили будет руководить направлением, связанным с устранением деполяризации в стране. Вопрос о деполяризации является одним из первых среди этих рекомендаций.



Сегодня на встречу с председателем парламента собирается часть оппозиции, среди них будут «Мокалакееби», представители партии Георгия Гахария и «Гирчи».



Что касается остальных представителей оппозиции, то они пока проводят консультации и в течение дня намерены зафиксировать свою позицию. Однако вчера они заявили, что не доверяют «Грузинской мечте» в этом процессе, поскольку, по их словам, «Грузинская мечта» в разное время проводила консультации по нескольким вопросам, но «Мечта» не выполнила поставленные условия. Поэтому, как говорится, они не хотят участвовать в этом фарсе.



Параллельно с консультациями сегодня состоится заседание Комитета по процедурным вопросам, на котором состоится обсуждение относительно рекомендаций о том, как парламент осуществляет контроль.



Руководство комитета заявляет, что до 21 сентября будут подготовлены конкретные законопроекты, касающиеся парламентского контроля, поэтому до этого будет создана рабочая группа по подготовке данного законопроекта.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



