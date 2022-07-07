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Лицо у Саакашвили лицо как у человека, умершего 2-3 дня назад - адвокат


07.07.2022   13:58


Адвокат Шалва Хачапуридзе, защищающий интересы третьего президента Грузии, заявил об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили. В беседе с агентством IPN он сказал, что экс-глава государства стал похож на покойника.

«Ему очень плохо. Лицо у него почернело, появились пигменты, руки – вялые, лицо – как у человека, умершего 2-3 дня назад. Состояние очень тяжелое».

Говоря о лечении и реабилитации Саакашвили, Хачапуридзе отметил, что в первую очередь должно быть отстрочено исполнение наказания, после чего врачи решат, где его лечить. «Согласно той информации, которую я смог найти, такие болезни [как у Саакашвили] в Грузии не лечатся», — добавил адвокат.

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