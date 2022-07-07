

Арахамия о санкциях: «Народ не пострадает, речь идет о Иванишвили и его ближайшем окружении»

07.07.2022 14:26





Лидер парламентской фракции правящей партии Украины Давид Арахамия заявляет, что международные партнеры Грузии рассматривают возможность введения санкций в отношении Бидзины Иванишвили и его ближайшего окружения, но не в отношении «грузинского народа». Об этом сообщает телекомпания «Пирвели».



По словам Арахамия, именно это имел в виду, говоря о санкциях, бывший посол США в России, координатор Группы по санкциям в отношении России при Офисе президента Украины Майк Макфол:



«В первую очередь хочу успокоить простых грузин, грузинский народ, естественно никто не пострадает. Разумеется, речь идет о Бидзине Иванишвили и его ближайшем окружении. Как известно, одним из условий вступления Грузии в Евросоюз является деолигархизация.



Естественно, нужна помощь в снижении влияния олигархов на политику и жизнь грузинского государства. Учитывая, что Иванишвили и его группа, захватили в свои руки все ветви власти в Грузии, естественно, возникает проблема избавиться от нее и уменьшить ее [влияние]. Все силы, политические структуры, правительство и ключевые министерства контролируются представителями Иванишвили. Поэтому Грузия сама не может освободиться от этого, поэтому в это будут вмешиваться международные партнеры», — сказал Арахамия.



Майк Макфол объявил вчера, 6 июля, что группа экспертов при президенте Украины по санкционированию России приступает к обсуждению введения санкций в отношении представителей других стран, в частности, Грузии и Беларуси. Однако Макфол не назвал конкретных лиц, в отношении которых могут быть рассмотрены санкции.



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