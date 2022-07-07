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Евродепутат: Для получения статуса Грузии нужна не война, а выполнение условий ЕС


07.07.2022   14:29


Депутат Европарламента Майкл Галлер прокомментировал заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что «если до конца декабря в Грузии начнется война, то стране будет предоставлен статус кандидата в члены Евросоюза».

По словам евродепутата, получение статуса кандидата возможно при выполнении условий Евросоюза, без участия в войне.

«Но такой статус стоит получить без войны, выполнив условия, указанные ЕС. Это лучшее, что послужит интересам народа и страны», — написал Галлер в Twitter.

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