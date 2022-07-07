

«Властям Грузии пора выполнять условия, а не оправдываться» — Лексманн

07.07.2022 14:43





Депутат Европарламента Мириам Лексманн от Европейской народной партии (ЕНП) (христианские демократы, Словакия) заявила, что правительству Грузии пора заняться делом, а не слабыми отговорками.



Об этом депутат Европарламента написала в Twitter, где ответила на заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля. Выступая сегодня в Европарламенте, Мишель заявил, что Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата после того, как она выполнит рекомендации Еврокомиссии.



«Послание Европейского союза ясно. Теперь пора правительству Грузии начать выполнять [условия], а не [оправдываться] слабыми отговорками», — написала Лексманн.



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