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Борис Джонсон покидает пост лидера Консервативной партии
07.07.2022 15:11
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение покинуть пост лидера Консервативной партии, - об этом сообщает BBC.
При этом, по данным издания, Борис Джонсон останется на посту премьер-министра до осени.
Состязание за пост лидера Консервативной партии пройдет летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре.
По информации ВВС, сегодня Борис Джонсон выступит с обращением по поводу отставки.
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июле 2019 года.
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