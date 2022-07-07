

Борис Джонсон покидает пост лидера Консервативной партии

07.07.2022 15:11





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение покинуть пост лидера Консервативной партии, - об этом сообщает BBC.



При этом, по данным издания, Борис Джонсон останется на посту премьер-министра до осени.



Состязание за пост лидера Консервативной партии пройдет летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре.



По информации ВВС, сегодня Борис Джонсон выступит с обращением по поводу отставки.



Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июле 2019 года.



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