

Комитет по процедурным вопросам принял решение о контроле исполнения нормативных актов в рамках выполнения условий ЕС

07.07.2022 16:10





Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента обсудил вопрос участия в выполнении условий, установленных Евросоюзом для предоставления Грузии статуса кандидата, и принял решение начать изучение контроля исполнения нормативных актов. Будет создана рабочая группа, которая станет работать над документом, полученным в результате исследования.



«На основе этого документа в рабочей группе мы сможем добиться конкретного результата вместе со всеми включенными сторонами. Конкретный результат подразумевает следующее, когда мы будем знать и согласовать вызовы, которые могут существовать в виде парламентского контроля или дополнительный опыт, которым мы можем посчитать необходимым поделиться из лучших европейских практик, мы сможем превратить его в законопроект и зарегистрировать», - сказал председатель комитета Ираклий Кадагишвили.



По его словам, законопроект должен быть зарегистрирован до 21 сентября, а до 1 ноября в плане парламентского контроля парламент должен принять соответствующие законодательные изменения или иные виды законодательных актов.



Как отметил Ираклий Кадагишвили, в этот период комитет в рамках своей компетенции проактивно свяжется со всеми фракциями, парламентскими политическими группами, а также с теми неправительственными организациями и экспертами, которые профессионально работают в этом направлении, чтобы все вопросы могли быть согласованы в одной рабочей группе, и в таком порядке были подготовлены законодательное проекты.



По его словам, комитет направит соответствующие вопросы всем тем парламентским структурам, от которых необходимо будет получить информацию для изучения в связи с этим парламентским контролем.



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