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Кобахидзе обещает провести реформу избирательной системы после предоставления Грузии статуса канндидата ЕС
07.07.2022 16:12
«В декабре, не позднее чем через месяц после предоставления Евросоюзом Грузии статуса кандидата, парламент Грузии примет во всех трех чтениях конституционный закон, согласно которому, парламентские выборы 2024 года и последующие выборы будут проводиться по полностью пропорциональной системе и с 2% избирательным барьером», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, это политическое обязательство принимают от имени политсовета партии и парламентского большинства перед Европейским советом и Еврокомиссией.
«Мы твердо верим, что получение Грузией статуса кандидата в ЕС поможет снизить степень поляризации в стране, после чего полностью пропорциональная избирательная система с 2% избирательным барьером создаст оптимальную политическую ситуацию для страны в 2024 году.
Мы уверены, что полностью победим «Национальное движение» с его сателлитами в 2024 году даже в условиях 2% барьера, что является необходимым условием мирного, демократического и стабильного развития нашей страны», — сказал Кобахидзе.
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