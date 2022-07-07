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Борис Джонсон заявил об отставке
07.07.2022 16:15
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Об этом стало известно из обращения Джонсона. Кроме того, Борис Джонсон уходит с поста лидера правящей партии.
«Ясно, что «Консервативная партия» парламента желает, чтобы у этой партии был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласен, что процесс избрания этого нового лидера должен начаться сейчас, сроки будут объявлены на следующей неделе», — сказал Борис Джонсон.
Заявлению Бориса Джонсона об уходе с поста предшествовала отставка министров и ряда чиновников, отказавшихся работать в правительстве Джонсона в знак протеста. Протест связан с сексуальным скандалом, из-за чего Борис Джонсон принес извинения.
Отставки в правительстве начались после скандала с заместителем главного организатора «Консервативной партии» в Палате общин Криса Пинчера. 52-летний политик устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе и приставал к двоим мужчинам. Позже выяснилось, что Борис Джонсон при назначении на должность знал, что ранее Крис Пинчер уже подозревался в домогательствах. По заявлению Бориса Джонсона, он сожалеет, что Крис Пинчер работал в правительстве.
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