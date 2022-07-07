|
|
|
Джонсон пообещал Украине поддержку Британии даже после его отставки
07.07.2022 17:48
Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки.
Об этом он объявил, заявляя о своей отставке с поста лидера Консервативной партии в четверг, сообщает "Европейская правда".
Джонсон сказал, что успел в должности "провести эту страну через пандемию, обеспечить скорейшее развертывание вакцинации в Европе, самый быстрый выход из режима изоляции и последние несколько месяцев возглавлять Запад в противодействии путинской агрессии в Украине".
Затем он обратился к украинскому народу, заявив, что Великобритания "продолжит поддерживать их борьбу".
"Я знаю, что мы в Британии продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется", – сказал Борис Джонсон.
Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, в четверг, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.
Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.
Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.
Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.
После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна