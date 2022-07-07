

Представитель Еврокомиссии рассказал, как будут оценивать прогресс Грузии

07.07.2022 18:26





Исполняющий обязанности генерального директора по европейской политике соседства и переговорам о расширении в Европейской комиссии Мацей Поповски рассказал, через какие процедуры предстоит пройти Грузии, которой нужно выполнить 12-ть условий Евросоюза до конца года, и как Еврокомиссия будет оценивать прогресс страны.



«Мы будем следить за ситуацией, как обычно, на местах посредством наших делегаций. Мы также будем использовать другие источники информации, которые мы обычно используем для расширенных отчетов. Это достаточно обширный процесс», — заявил он на Zoom-встрече, организованной European Policy Centre (Европейский центр политики).



«Я не хочу утомлять вас подробностями, но когда мы начинаем этот отчетный цикл — а это происходит каждый год, иногда в феврале — мы отправляем запросы на информацию правительствам, посольствам государств-членов, министерствам и многим другим партнерам, таким как Всемирный банк, ОБСЕ, различные ведомства ООН, Венецианская комиссия, Совет Европы и т.д. Все они высказывают нам свое мнение, а потом мы все это анализируем, обобщаем и готовим собственную оценку. Таким образом, [оценка прогресса Грузии в конце года] произойдет именно так», — отметил он.



На вопрос журналистов, собирается ли Еврокомиссия представить промежуточный отчет, Поповски ответил: «Если Совет в этом заинтересован, это может случиться, но я не хочу судить заранее. Мы дали очень четкое задание и у нас не будет недостатка в источниках оценки».



Что касается решения, Европейский совет должен принять решение о предоставлении статуса кандидата. На вопрос, если Грузия выполнит все 12-ть рекомендаций, она автоматически станет кандидатом или надо будет принимать решение на заседании Еврокомиссии, Поповски ответил:



«Это решение, скорее всего, будет принято в Совете Европы… Нужно ли для этого специальное заседание? Я не знаю. Это может быть не нужно. Европейский совет собирается довольно часто, так что это не сложный вопрос. Это нормальная процедура. Я уверен, что государства-члены также хотят иметь время, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу».



Поповски подчеркнул, что ускоренная заявка на членство не означает «сокращение пути»:



«Я не думаю, что следующие шаги будут такими же быстрыми, как шаги, которые следовали за заявкой — все происходило так быстро, мы все были настолько впечатлены, этот «импульс» был. Но, конечно, этап реализации по своей сути сложнее. Я надеюсь, что будет достаточно политической воли, чтобы сохранить интерес и участие в процессе расширения, особенно после прекращения войны. Война вызвала множество процессов, мы все надеемся, что она скоро закончится… Вы знаете, что мы вовлечены в процесс, который идет в определенном направлении и мы должны его поддерживать. Это работа Европейской комиссии, мы являемся учреждением, ответственным за политику расширения».



Поповски также заявил о желании Еврокомиссии лицезреть прогресс Грузии по вопросам борьбы против коррупции и организованной преступности и заявил о проблемах, вызванных поляризацией:



«Многие институты в Грузии полностью парализованы из-за поляризации. Это беспокоит, поскольку без действующих институтов не может быть прогресс в какой-либо сфере политики».



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