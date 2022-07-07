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Гарибашвили отправился в Австрию
07.07.2022 18:55
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с официальным визитом в Вену по приглашению Федерального канцлера Австрийской Республики Карла Нехаммера.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, в рамках визита Ираклий Гарибашвили проведет двусторонние встречи на высшем уровне.
В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром Ираклием Гарибашвили, входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
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