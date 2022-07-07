

Гарибашвили отправился в Австрию

07.07.2022 18:55





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с официальным визитом в Вену по приглашению Федерального канцлера Австрийской Республики Карла Нехаммера.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, в рамках визита Ираклий Гарибашвили проведет двусторонние встречи на высшем уровне.



В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром Ираклием Гарибашвили, входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.





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