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Гарибашвили отправился в Австрию


07.07.2022   18:55


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с официальным визитом в Вену по приглашению Федерального канцлера Австрийской Республики Карла Нехаммера.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, в рамках визита Ираклий Гарибашвили проведет двусторонние встречи на высшем уровне.

В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром Ираклием Гарибашвили, входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

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