

Элене Хоштария требует персональных санкций против глав СГБ и МВД

07.07.2022 19:06





«Мы услышали важное заявление от американских партнеров, в частности от Майка Макфола, который заявил, что лица в Грузии и Беларуси рассматриваются на предмет персональных санкций, связанных с помощью России в условиях войны», — заявила лидер «Дроа» Элене Хоштария.



По мнению Хоштария, одним из инструментов процесса деолигархизации должны стать международные персональные санкции.



«Наша задача — сделать международные персональные санкции одним из инструментов процесса деолигархизации. Мы представили мелких олигархов, коррумпированную схему якобы бизнесменов, интересы которых представляют собой высокие коррупционные интересы, в том числе связи с Россией — пропагандист Ираклий Рухадзе, а также Чхартишвили, Отар Фарцхаладзе, Уча Мамацашвили и так далее», — заявила Элене Хоштария.



На брифинге Элене Хоштария представила список лиц из правоохранительных органов и сообщила, что предоставит информацию о них своим партнерам. Хоштария требует против этих людей персональных санкций.



«Мы предоставим нашим партнерам информацию о Григоле Лилуашвили, который входит в личное окружение Бидзины Иванишвили. Он был очень важной личной фигурой в бизнес делах Бидзины Иванишвили. Служба безопасности, которую он возглавляет, является службой безопасности не страны, а службой безопасности олигархического правительства Бидзины Иванишвили, который, помимо шантажа, политических преследований и так далее, по нашей информации, фигурировал в деле корабля, зашедшего с санкционным грузом, что обязательно нужно изучить.



Также мы выделили Кобу Кобидзе из СГБ — это человек, который руководить т.н. ОТС (оперативно-техническая служба), который непосредственно занимается слежкой, шантажом и прочим. Мы изучаем не тех людей, которые находятся на переднем плане, а тех, кто скрыт на заднем плане, выполняя функцию защиты этой олигархической системы. Поэтому также будет собираться и передаваться информация о Кобе Кобидзе.



Вахтанг Гомелаури, который также является личным окружением Бидзины Иванишвили, человек, назначенный министром внутренних дел страны и вместо того, чтобы служить стране, обслуживает именно интересы Бидзины Иванишвили», — заявила Элене Хоштария.





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