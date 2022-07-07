

12 партий призвали снизить проходной барьер на выборах в парламент Грузии до 0,67%

07.07.2022 20:59





Парламентские и непарламентские оппозиционные партии Грузии выступили с совместным обращением к председателю парламента Шалве Папуашвили и Венецианской комиссии Совета Европы. В письме говорится об изменениях, которые должны быть внесены в избирательную систему. Оппозиционеры, в частности, призывают снизить проходной барьер, но не так, как это предлагают в правящей «Грузинской мечте».



«Избирательный барьер должен быть установлен не на отметке в 2 процента, а на уровне естественного порога – 0,67%. Указанные конституционные поправки должны быть приняты навсегда, а не касаться только двух следующих выборов. К выборам должны быть допущены не только партии, но и избирательные блоки».



По мнению авторов обращения, внедрение этих изменений станет гарантией разнообразия политического спектра Грузии, исключит единоличное управление всеми ветвями власти одной силой, а также послужит стимулом для сотрудничества и формирования коалиционных правительств в будущем.



«На наш взгляд, стране, движущаяся в Европу и имеющая 30-летнюю историю поляризации, необходима голландская модель выборов, которая, безусловно, принесет разнообразие и создаст необходимость в интенсивном сотрудничестве. Вышеупомянутые изменения полностью соответствуют условиям, предусмотренным «Соглашением Шарля Мишеля».



Авторы напоминают, что в Грузии есть давняя традиция создания избирательных блоков, а сама «Грузинская мечта» победила на выборах 2012 года именно как коалиция. Избирательные блоки – это хороший способ постепенно консолидировать сильно фрагментированный политический спектр. Без этого политические силы будут вынуждены отказаться от самостоятельного участия в выборах и баллотироваться под эгидой «Грузинской мечты» или «Национального движения», что вновь оставит вне игры более половины электората, говорится в письме.



В оппозиции выражают надежду, что соглашение по данному вопросу будет достигнуто в рамках декларируемой властями политики «национального согласия», что станет основой для диалога политических сил по другим важным вопросам и исключит развитие процессов по неконституционному сценарию.



В то же время авторы просят Венецианскую комиссию Совета Европы приложить особые усилия для достижения договоренности между властями и оппозицией Грузии по вышеуказанному вопросу.

Под обращением от парламентской оппозиции подписались: Яго Хвичия и Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия) и Ника Мачутадзе («Государство для народа»). От непарламентских партий – Паата Давитая («Европейские демократы»), Нино Бурджанадзе («Единая Грузия»), Каха Кукава («Свободная Грузия»), Малхаз Горгаслидзе («Свобода»), Эка Беселия («За справедливость»), Зураб Харатишвили («За гражданские права»), Давид Чичинадзе («Трибуна»), Бежан Гунава («Грузинский выбор») и Гоча Джоджуа («Христианско-демократическое движение»).





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