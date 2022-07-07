

Оханашвили: «Грузинская мечта» готова объявить мораторий на агрессивную риторику

07.07.2022 21:01





«Грузинская мечта» готова объявить мораторий на агрессивную риторику. Об этом заявил член парламента от правящей партии, председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Как выразился депутат, «для нас интересы страны важнее интересов партии».



«Мы будем ждать конкретных встречных шагов. Рецепт деполяризации – решимость со стороны всех политических партий, из политическая воля, чтобы объявить мораторий на использрвание языка ненависти, агрессивную риторику и т. д. Это в наших руках, и мы к этому готовы».



По словам Оханашвили, уменьшение агрессивной риторики и разжигания ненависти отвечает интересам всего грузинского общества, а также важно для дальнейшей интеграции Грузии в Европу.





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