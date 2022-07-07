

Петре Цискаришвили: Грош цена слову «Грузинской мечты»

07.07.2022 23:24





Заявление Ираклия Кобахидзе является разговором с Евросоюзом языком шантажа, - так генеральный секретарь «Национального движения» Петре Цискаришвили в программе «Свободная студия» на телеканале «Палитраньюс» оценивает заявление, сделанное председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе о том, что не позднее чем через 1 месяц после предоставления статуса кандидата, парламент Грузии примет конституционный закон, согласно которому парламентские выборы 2024 года и последующие парламентские выборы будут проводиться по пропорциональной системе и при 2%-м избирательном барьере



По словам Петре Цискаришвили, Бидзина Иванишвили является единственным главным барьером, который «препятствует Грузии, грузинскому обществу, нашему государству на пути к Евросоюзу».



«"Грузинская мечта" даже не верит, что Евросоюз может дать нам статус кандидата в этих условиях, когда деолигархизация не будет и не может осуществиться с точки зрения "Грузинской мечты", Кобахидзе, потому что мы все прекрасно знаем что означает и подразумевает деолигархизация, как бы он не обманывал общество, что напишет какой-то закон и он коснется Бадри Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Давида Кезерашвили и т.д. Мы все понимаем, что имелось в виду не это, и когда Евросоюз говорил о деолигархизации, он очень четко сказал нам, у нас уже есть этот опыт, в Словакии в свое время происходила деолигархизация пророссийского лидера с диктаторскими наклонностями, а в последнее время Молдова выпроводила Плахотнюка, если вы поступите также, то дверь Евросоюза открыта и для вас, вы сможете войти. Соответственно, Бидзина Иванишвили является единственным главным барьером, который препятствует Грузии, грузинскому обществу, нашему государству на пути к Евросоюзу», - заявил Цискаришвили.



По словам Петре Цискаришвили, цель создания «Грузинской мечтой» рабочих групп и комиссий - показать иностранцам, в том числе послам в Грузии, что «мы хотим что-то сделать, но радикальная оппозиция к нам не присоединяется».



«Если деолигархизации не произойдет, у работающих комиссий или групп ничего не получится и с оппозицией, ты все равно обречен на провал в декабре, потом скажут, оправдаются, вот, были все вместе, но у нас не получилось, и во всем обвинят Европу.



Грош цена их слову, они подпишут соглашение и покидают его бессовестно, брифингами, чтобы увидел весь мир, что кончено, мы больше не являемся участниками этого соглашения. Нас ничего не должно удивлять в их кидании, они не держат слова, всегда нарушают условия, это их почерк, их стиль жизни», - отметил Цискаришвили.



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