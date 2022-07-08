

Сенатор Джин Шахин властям Грузии: помогите нам помочь вам

08.07.2022 11:30





Помогите нам помочь вам получить статус кандидата в члены ЕС в декабре. Таково послание США правительству Грузии, заявила американский сенатор Джин Шахин. В интервью грузинской службе «Голоса Америки», она отметила, что власти в Тбилиси могут добиться прогресса в реализации реформ, проводя инклюзивный процесс вместе с оппозиционными партиями и гражданским обществом.



«Я понимаю, что грузинский народ, который в подавляющем большинстве поддерживает членство в Евросоюзе, был разочарован тем, что Украина и Молдова получили статус кандидата в члены ЕС, а Грузия – нет. Грузия добилась значительного прогресса в проведении критических реформ для продвижения своих евроатлантических устремлений, но остаются некоторые сферы, требующие прогресса», — сказала Шахин.



По словам сенатора-демократа, выполнить рекомендации Евросоюза будет непросто, но реализация реформ – «лучший шанс обеспечить грузинскому народу экономически благополучное и демократическое будущее». Она также напомнила, что в США «есть широкая двухпартийная поддержка Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности, особенно в свете неспровоцированного и незаконного вторжения России в Украину».



Напомним, 17 июня, Еврокомиссия выступила с рекомендацией относительно предоставления Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в ЕС, но Тбилиси выдвинула предусловия: для получения статуса Грузия должна будет сначала провести демократические реформы и деолигархизацию. Список рекомендаций включает в себя 12 пунктов. Впоследствии на саммите в Брюсселе лидеры стран-участниц ЕС поддержали это решение.





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