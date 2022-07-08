

Председатель ЕСПЧ встретился с председателем и судьями Конституционного суда Грузии

08.07.2022 11:51





Председатель Европейского суда по правам человека Роберт Спано встретился с председателем и судьями Конституционного суда Грузии в Батуми.



По словам Роберта Спано, сотрудничество между Европейским судом по правам человека и Грузией продолжится в направлении усиления защиты прав человека.



«Хочу поблагодарить Конституционный суд за приглашение. Это текущий диалог между Европейским судом по правам человека, Конституционным судом и Верховным судом, где мы уже провели встречу в Тбилиси. С нашей точки зрения, важно быть частью процесса, как мы были в течение последних 20 лет, чтобы обеспечить хороший диалог между нашим судом и национальными судами. Это сотрудничество длится уже много лет. За последние годы мы наблюдаем улучшения в том, как национальные суды рассматривают конвенционные вопросы. Самое главное, что национальные судьи пользовались конвенцией, нашим прецедентным правом, если они будут это делать, наше сотрудничество улучшится, а это значит, что защита прав человека в Грузии еще более усилится», — сказал Роберт Спано.





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