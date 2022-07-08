

Посол Литвы: Время идет очень быстро, Грузии нужно догнать в «гонке» Украину и Молдову

08.07.2022 12:33





Иногда необходимы смелые ходы, политически болезненные ходы, но это цена того, чтобы предпринять гораздо больше шагов, - заявил посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра в эксклюзивном интервью телекомпании «Палитраньюс» и ИА «IPN», говоря по поводу процесса предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.



Как отметил посол, они с нетерпением ждут «очень интенсивной работы» со стороны Грузии для получения упомянутого статуса.



«Исходя из собственного опыта, скажу, что время идет очень быстро. В этой «гонке» вам нужно догнать Украину и Молдову, поезд которых идет весьма быстро. Иногда необходимы смелые ходы, политически болезненные ходы, но это цена и цена того, чтобы предпринять гораздо больше шагов. Так что, мы с нетерпением ждем очень интенсивной работы и затем совместных усилий от всех, поскольку обсуждение по вопросу Грузии будет уже менее чем через полгода.



Таким образом, это будет решающий шаг. Позвольте мне выразить поддержку Грузии от имени Литвы. Мы надеемся, что Ассоциированное трио будет на первом месте в повестке дня Европы», - заявил посол.



По его словам, Литва готова поддержать Грузию в ускорении необходимых реформ и в интересах Литвы, чтобы Грузия стала членом ЕС.



Кроме того, литовский дипломат ответил и на вопрос о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, заявив, что Литва готова поддержать предложение Польши принять на лечение Михаила Саакашвили.



«Если это нужно, для решения этого вопроса мы готовы поддержать предложение Польши принять третьего президента. Мы уважаем решение Грузии и не собираемся вмешиваться в суверенные для страны вопросы», - заявил литовский посол.



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