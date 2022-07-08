

Самадашвили: В понедельник мы представим повестку дня для выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии

08.07.2022 12:42





По заявлению члена партии «Лело» Саломе Самадашвили, процесс консультаций между представителями оппозиции и неправительственными организациями сегодня продолжится.



Как отметила Самадашвили, для выполнения 12 пунктов Еврокомиссии в понедельник будет представлена ​​разработанная в результате консультаций повестка дня.



По её словам, оппозиция вместе с неправительственными организациями собирается разработать конкретную повестку дня парламентских сессий, для чего парламент должен немедленно приступить к работе.



«В повестку дня войдут вопросы, связанные с выполнением 12 пунктов, так как стране не нужно создавать комиссию для обсуждения того, как должна быть преобразована система правосудия. Есть конкретные законодательные инициативы, за которые должен проголосовать парламент, большинство депутатов должны быть готовы и использовать свой мандат хотя бы один раз для поддержки интересов народа. Конкретную повестку дня парламентских заседаний мы представим общественности в понедельник», — заявила Самадашвили.



Кроме того, по словам Самадашвили, запланированы консультации, в том числе с президентом, которая должна воспользоваться своим конституционным правом созвать внеочередное заседание.



Самадашвили также отреагировала на вчерашнее заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе и отметила, что когда правящая партия заявляет о том, что мы должны сначала получить статус страны-кандидата, а затем снизить избирательные барьеры, то это фактически отказ от получения статуса страны-кандидата в Евросоюз.





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