

Экс-член «Мечты» обратился к послу США: Нарратив об участии в войне исходит не от ФСБ, а от людей, которых вы финансируете

08.07.2022 13:11





Депутат Михаил Кавелашвили, несколько дней назад покинувший «Грузинскую мечту», обратился с открытым письмом к послу США в Грузии Келли Дегнан.



Письмо Кавелашвили опубликовано на сайте Парламента Грузии.



«Несколько дней назад вы сказали, что те, кто утверждает, что Америка хочет войны в Грузии, озвучивают коварные нарративы ФСБ. Я бы с вами полностью согласился, если бы не прошлые и настоящие связи тех людей, которые с начала российской военной агрессии в Украине пытаются разжигать и реализовывать идею войны в Грузии», — говорится в сообщении Кавелашвили.



Далее политик напоминает, что с 24 февраля, то есть в течение нескольких недель после начала войны, в Грузии была развернута активная кампания по поддержке Украины.



«В рамках этой кампании конкретные лица активно требовали от Грузии присоединения к санкциям, что, естественно, увеличивало риски вовлечения страны в войну. Также известно, что различные стороны активно требовали отправить в Украину самолеты с грузинскими добровольцами, что означало прямое вовлечение Грузии в военный конфликт».



«Госпожа посол, в целях защиты имиджа Америки было бы хорошо, если бы вы публично отмежевались от этих провокаций, осуществляемых руками «Национального движения». Однако, к сожалению, я не помню ни одного вашего выступления на эту тему. Более того, вы даже публично поддержали просьбу присоединиться к санкциям.



Кроме того, позже ваша главная опора в Украине Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии именно из-за санкций и недопуска самолета. Расчет был прост: Зеленский, находившийся в то время в зените своей популярности, должен был вызвать ажиотаж и создать революционный заряд в грузинском обществе. Однако возмущение продлилось всего 2-3 часа и план провалился.



Вызывает сожаление, что вы не отмежевались от этого совершенно непонятного решения «проамериканского» Зеленского, которое, мягко говоря, было выражением недовольства, вызванного неучастием Грузии в войне.



Позже за этим последовали заявления других «проамериканских» украинских политиков — Подоляка, Арестовича, Гончаренко, Данилова, Арахамия и других, открыто призывавших к вовлечению Грузии в войну и нападению на Абхазию и Цхинвали. К сожалению, мы также не услышали вашей позиции по этим заявлениям.



Что касается риторики грузинских «проамериканцев», то в первую очередь напомню лидера американских НПО в Грузии Эку Гигаури, которая откровенно заявила — «Россия проигрывает войну на Украине, им там не хватает ресурсов, поэтому она не может вести боевые действия по всем направлениям, и мы должны сделать все, чтобы использовать это окно возможностей», — пишет бывший член правящей партии.



Кавелашвили говорит, что игаури призывала к войне «таким открытым текстом». На самом деле комментарий Гигаури касался использования новых возможностей для европейской интеграции Грузии.



Кавелашвили также отмечает, что Нино Ломджария, ставшая омбудсменом «в результате активной поддержки посольства», была особенно активна на протестных политических акциях на проспекте Руставели в центре Тбилиси, которые проводились с целью оказания «большей помощи» Украине.



«На митинге Ломджария опротестовала заявления Гарибашвили о неприсоединении к санкциям и сказала: «Я предпочитаю принять бомбовый огонь». Когда Ломджария предпочитает неприсоединению санкциям огонь от бомб, грузины логически думают, что ваш приоритет именно в этом», — пишет политик.



По его словам, то же самое относится и к Георгию Маргвелашвили, Давиду Усупашвили, Тамаре Черголеишвили, Мише Мшвилдадзе и другим, чья риторика, «направленная на вступление в войну, в глазах народа ассоциируется с вами».



«И в такое время, если ты не отмежевываешься от этих людей, люди логически думают, что это ты говоришь с «проамериканским» обществом Грузии. Поэтому нарратив о том, что Америка хочет ввязаться в войну с Грузией, надо демонстрировать не методичками ФСБ, а в отмежевании от заявлений финансируемых вами или аффилированных с вами людей.



Мне совершенно непонятно, почему ваши финансируемые или одобренные НПО, партии и телевидение помогают укреплять нарратив ФСБ в Грузии.



Со всем этим напрямую связаны сегодняшние акции, которые организуют как раз те самые люди, которые отличались воинственной риторикой, призывали нас присоединиться к санкциям и выпустить самолеты, и с этими требованиями они же и организовали акции протеста в феврале — марте.



Именно таких людей обучал Питер Акерман, человек, тесно связанный с официальными структурами Америки. Эти же люди пару дней назад стояли на Руставели и по сценарию Бакуриани выдвинули политическое требование об отставке правительства. В этой сложнейшей геополитической ситуации и на фоне продолжающейся войны на Украине, зачем человеку думать о государственном перевороте, наверное, легко догадаться даже ребенку: все равно все движется к тому, к чему нас открыто призывали в феврале-марте, то есть к войне», — пишет Кавелашвили.



«Надеюсь, я получу публичные и четкие ответы на свои вопросы, что необходимо для того, чтобы не допустить наибольшего ущерба имиджу Америки в Грузии. Если грузинский народ поверит, что Америка хочет свергнуть правительство и привести к власти «партию войны», которая уже ввергла страну в войну и множество других бед, поверьте, «американская идея» в Грузии может испытать полное обесценивание. Никакая «мягкая сила России» не сможет так пошатнуть репутацию Америки в Грузии, так как ваши заявления или молчание, которое люди могут воспринять как попытку вернуть к власти «Национальное движение», — заявил политик.



При этом он отметил, что «Грузинская мечта» избегает задавать послу такие вопросы. Однако он как избранный член парламента Грузии и рядовой гражданин этой страны считает своим долгом сделать вышеупомянутые заявления.



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