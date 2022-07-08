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Посол США передала академии МВД оборудование для виртуального тира [видео]
08.07.2022 13:37
По случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Грузией, посол США в Грузии Келли Дегнан посетила академию МВД.
По сообщению МВД, гостей принял заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи. В академии прошла выставка-презентация оборудования и инфраструктурных проектов, переданных при партнерстве и поддержке США.
Келли Дегнан и другие представители посольства США осмотрели имитированный зал суда, киберлабораторию, имитированный пограничный контрольно-пропускной пункт, криминалистические инструменты, комнату тактической подготовки и оснащение, необходимое для обучения.
Посол США в Грузии выступила перед сотрудниками академии МВД, где обратила внимание на важность тактической подготовки сотрудников правоохранительных органов и интеграции международного опыта в учебный процесс.
Заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи поблагодарил посла Соединенных Штатов Америки за вклад и тесное сотрудничество США в развитие возможностей министерства на протяжении многих лет.
В завершение мероприятия посол США в Грузии Келли Дегнан передала академии оборудование для виртуального тира (FATS).
По информации Министерства внутренних дел, посольство США на протяжении многих лет сотрудничает с Министерством внутренних дел Грузии в сфере киберпреступности, домашнего насилия, трефикинга, тактической подготовки, превенции преступности среди несовершеннолетних, безопасности дорожного движения и по другим важным направлениям.
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