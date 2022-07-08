

«Международная прозрачность»: В 2021 году на рекламу больше всего – 13.3 млн лари потратила «Грузинская мечта»

08.07.2022 15:47





В 2021 году на рекламу больше всего – 13.3 млн лари потратила «Грузинская мечта», что составиляло 70% от общих рекламных расходов 17 партий. Об этом говорится в информации НПО «Международная прозрачность – Грузия», которая касается вопросов финансирования грузинских политических партий за 2021 год.



Как поясняет «Международная прозрачность – Грузия», 17 партий в прошлом году в общей сложности получили доход в размере около 43 млн лари, и 60% этих поступлений – около 26 млн лари приходились на правящую партию. На втором месте было «Единое национальное движение» с 5.1 млн лари, а на третьем – «Лело» с 3.3 млн лари.



«68% (23.3 млн лари) от полученных партиями в общей сложности доходов приходилось на частное финансирование (пожертвования и другого типа частные поступления) и лишь 32% (13.8 млн лари) – это государственное финансирование.



Из 17 партий пожертвования в суммарном размере 27.4 млн лари получили лишь 13 партий, из которых 19.8 млн лари (72% всех пожертвований) приходилось на «Грузинскую мечту». На втором месте было «Единое национальное движение» с 2.9 млн лари, а на третьем месте – «Лело для Грузии» с 2.5 лари.



Что касается расходов партий, согласно исследованию, 17 партий в целом потратили 41.9 млн лари, от которых 62% приходились на «Грузинскую мечту», на втором месте было «Единое национальное движение» с 5.1 млн лари, а на третьем - «Лело для Грузии» с 3.3 млн лари.



49% (19 млн лари) от всех расходов партий приходились на рекламу. Из других категорий самыми крупными расходами были затраты на офисы и аренду (в целом 21%) и оплата труда (12%). На рекламу больше всего – 13.3 млн лари потратила «Грузинская мечта», что составляло 70% от общих рекламных расходов 17 партий.



Что касается категорий рекламы, больше всего было потрачено на наружную рекламу (8.4 млн лари), затем идет телевизионная реклама (3.8 млн лари). Наибольшая часть расходов на наружную рекламу – 87% также приходилась на «Грузинскую мечту», - говорится в распространенной информации.



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