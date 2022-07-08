

Яго Хвичия: Самым эффективным шагом для деполяризации будет снижение избирательного барьера

08.07.2022 15:51





Самым эффективным шагом для деполяризации будет снижение избирательного барьера. В документе Еврокомиссии говорится о соглашении Шарля Мишеля. Разве в соглашении Шарля Мишеля не упоминалось о барьере?! – заявил журналистам депутат от «Гирчи» Яго Хвичия.



По его словам, сейчас наша цель должна заключаться в том, чтобы добиться одобрения европейцев, однако, заявления Кобахидзе не оставляют ощущений, что он стремится к этому.



«У меня создается впечатление, что цель «Грузинская мечты» не та, что они заявляют, а она может быть совершенно иной… Ультиматум исходит не от нас, а это требование европейцев – добиться деполяризации. Самый эффективный шаг к этому – снижение избирательного барьера. Когда говорят об ультиматуме, пусть хорошо читают документы европейцев, ультиматум это или условия, которые мы должны выполнить. Может быть совпадение по содержанию, но это исходит не от оппозиции. В этом документе идет речь о соглашении Шарля Мишеля, а разве в соглашении Шарля Мишеля не упоминалось о барьере?!» - заявил Хвичия.



Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что в декабре, не позднее чем через 1 месяц после предоставления Евросоюзом Грузии статуса кандидата, парламент Грузии во всех трех чтениях примет конституционный закон, согласно которому парламентские выборы 2024 года и последующие парламентские выборы будут проводиться по полностью пропорциональной системе и при 2%-м избирательном барьере.



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