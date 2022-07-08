

Канцлер Австрии: Мы должны поддержать Грузию на пути в Европу

08.07.2022 16:13





«С точки зрения Австрии очень важно поддерживать Грузию, страну, которая разделяет европейские ценности и движется в сторону Европы. Мы должны поддержать её на этом пути, чтобы она приблизилась и действительно стала частью нашего общества, нашего единства», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, которая состоялась в Вене.



По его словам, на встрече с Ираклием Гарибашвили стороны детально обсудили, почему на данном этапе Грузии не был предоставлен статус страны-кандидата и почему этот статус получили Украина и Молдова.



«Мы говорим не только о географическом положении, мы говорим о разных интересах, сбалансированности этих интересов, и в данном случае очень важно, что именно этот сигнал был направлен в Грузию, Украину и Молдову. Но для нас, для Австрии, также было очень важно направить сигнал государствам Западных Балкан», — сказал канцлер Австрии.



По его словам, существует большой потенциал для углубления экономических отношений между Грузией и Австрией, однако, по словам канцлера, для непрерывных инвестиций необходима правовая безопасность, гарантию чего он получил от премьер-министра Грузии.



«Я, как федеральный канцлер, дал Грузии ясную гарантию того, что в случае реализации конкретных рекомендаций, с нашей стороны будет конкретная поддержка Грузии, чтобы создать конкретное пространство стабильности, где, на фоне сложной ситуации, будут существовать конкретные гарантии. Для нас очень важен диалог, очень важно проводить сбалансированную политику, чтобы лучше заботиться о мире в Европе», — заявил канцлер Австрии.





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