

Гарибашвили: Грузины разделяют общие европейские ценности

08.07.2022 16:38





«Мы поговорили с канцлером Австрии о приоритетном направлении, на котором мы должны сосредоточиться, поскольку на протяжении многих лет у нас есть большой потенциал для дальнейшего углубления и укрепления нашего взаимного сотрудничества по всем направлениям, будь то экономика, торговля, сотрудничество в сфере безопасности», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге, состоявшемся после встречи с канцлером Австрии.



Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия высоко ценит дружбу и сотрудничество с Австрией.



По его словам, сейчас для Грузии важный период, когда страна начинает выполнять 12 пунктов рекомендаций Европейского совета.



«Мы выступили с инициативой вовлечь в этот процесс не только правительство и нашу власть, но и оппозиционные партии, представителей гражданского сектора, чтобы этот процесс стал инклюзивным и имел широкую вовлеченность, мы гарантируем это нашим партнерам», — сказал Ираклий Гарибашвили.



По его словам, Грузия и весь мир сегодня сталкиваются с большими вызовами, будь то безопасность или экономика, несмотря на это, в Грузии сохраняется очень сильный, двузначный экономический рост, политическая и экономическая стабильность.



«С точки зрения безопасности у нас есть вызов, связанный с оккупацией. Значительная часть нашей территории оккупирована, а ситуация на оккупированных территориях полна вызовов. Нас очень беспокоит то, что происходит в Украине, мы испытали это в 2008 году, когда у нас была широкомасштабная война с Россией. Хочу еще раз подчеркнуть, что прекращение войны должно быть в интересах всех. У мира нет альтернативы, и мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну, восстановить мир и стабильность», — заявил Ираклий Гарибашвили.





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