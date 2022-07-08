

В этих условиях вылечить болезнь Михаила Саакашвили невозможно - врач

08.07.2022 18:04





Невролог Отар Тоидзе и глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани вогли в клинику «Вивамед», чтобы проведать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщили они журналистам перед тем как войти в клинику, сегодняшний визит носит экспертный характер с целью детального ознакомления с состоянием здоровья Михаила Саакашвили.



«Оформление заключения приближается к финальной стадии, поэтому необходимо описать нынешний статус состояния здоровья пациента. С последнего визита прошло почти более двух недель. За этот время ожидаемы определенные изменения, которые нам нужно увидеть и внести в историю, а также в заключение. Поэтому сегодняшний визит является экспертным визитом», - заявил Тоидзе. По его словам, о том, что в данной форме и такими средствами лечение будет безрезультатным, эксперты говорили давно.



«Мы утверждаем, что в этих условиях вылечить болезнь невозможно. Он находится в условиях заключения, и нет разницы, будет он в Рустави или в клинике», - заявил Тоидзе.



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