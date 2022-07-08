

Вашадзе: Я намерен назвать фамилии всех, кто вовлечен в заговор против национальных интересов

08.07.2022 18:55





Лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе назвал тех людей, которые, по его словам, выполняют задание ФСБ в Грузии и вовлечен в заговор против национальных интересов Грузии.



Как отметил Вашадзе в беседе с журналистами, первым таким человеком, которого он называет публично, является режиссер Гога Хаиндрава. По информации Вашадзе, группировка Хаиндрава – это те люди, которые открыли огонь по сторонникам первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. При этом, как отмечает Вашадзе, Гога Хаиндрава «нападает на Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и раздувает миф о непобедимости России».



«Сегодня я назову имя и фамилию того человека, который участвует в заговоре против национальных интересов Грузии, нападает на Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и раздувает миф о непобедимости России, и это господин Гога Хаиндрава. Вы все прекрасно знаете его. В качестве подтверждающего документа хочу привести книгу Джабы Иоселиани - «Три измерения», где он говорит, что 6 января 1992 года «девятка» Гоги Хаиндравы и ребята Гии Сванадзе открыли огонь по Звиаду Гамсахурдиа и его сторонникам у моста Бараташвили. Этот человек выходит сегодня и нападает на Америку, Европу, говорит о любви к родине. Между тем он не ответил за все это перед историей Грузии. Никакого национального согласия не будет, пока мы не разоблачим всех агентов, которые выполняют поручения ФСБ в стране.



Мы обязательно продолжим этот процесс и обязательно назовем всех. Мы будем систематически следить за подобными людьми, чтобы пропагандисты «Грузинской мечты» и российские агенты, начиная с Хаиндрава, не смогли осуществить заговор против национальных интересов», - отметил Георгий Вашадзе.



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