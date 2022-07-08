

Вольский: Иванишвили не собирается возвращаться в политику

08.07.2022 19:08





Бидзина Иванишвили не собирается возвращаться в политику, поскольку тот ресурс, который был создан на политическом поле в виде «Грузинской мечты», вполне достаточен, хотите в интеллектуальном плане, хотите с точки зрения авторитета и общественной поддержки, - заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



Вольский откликнулся на заявление правозащитной юридической компании, отметив, что финансы не являются для Иванишвили определяющим фактором в смысле того, как себя вести.



«Это человек, для которого главное – преданность стране. Нет финансового механизма, который заставит его принять решение либо вернуться в политику, либо влиять на политические процессы, нарушая закон. Его адвокат говорит о фактах. Удивительно, что швейцарский банк предпринял такой шаг, тогда как сохранил свой авторитет даже во время Второй мировой войны, своим нейтралитетом, своей банковской системой. Когда представительство банка говорит, что резолюция Европарламента является основанием для этого, значит, оно вторгается в тот политический процесс, который позволяет вам задавать мне вопросы, и абсолютно логично, что иначе это было бы темой адвокатов. Если бы резолюция была лишь в отношении Грузии, я бы сказал, что да, есть какой-то вопрос, который является исключительным, но совсем недавно в отношении Польши им была принята очень жесткая резолюция, в которой осуждалось решение Европейского совета открыть транш помощи Польше. Так что жаль, если банк принимает участие в определенных политических играх», - сказал Вольский.



Для справки, по информации юридической компании, защищающей права бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, 5 июля Иванишвили получил от Credit Suisse письмо, в котором пояснялось, что резолюция Европарламента по поводу введения санкций в отношении Иванишвили создала регуляторные обязательства со стороны банка, и что траст больше не будет осуществлять свои действия без согласия суда. Как отмечается в заявлении, очевидно, что действия банка служат цели оказания политического давления на клиента, о деталях которого он расскажет сам по мере необходимости.



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