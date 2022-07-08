

Гарибашвили: Синдзо Абэ был выдающимся лидером своей страны

08.07.2022 19:29





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



Ираклий Гарибашвили пишет в социальной сети «Твиттер», что Синдзо Абэ был выдающимся лидером своей страны.



«Выражаю огромное уважение и сердечную боль семье и родственникам Синдзо Абэ. Это невыразимая трагедия. Премьер-министр Японии был поистине выдающимся руководителем своей страны. В этот период траура мы поддерживаем японский народ», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался от полученного ранения в результате нападения.



Экс премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в спину из огнестрельного оружия во время выступления на предвыборном мероприятии в городе Нара.



По сообщениям местных СМИ, полиция задержала 41-летнего мужчину на месте происшествия. Тэдзуя Ямагами является жителем Нары и бывшим военнослужащим Военно-морских сил Японии.



Синдзо Абэ был доставлен с места покушения в больницу на вертолете.



Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра в 2006-2007 и 2012-2020 годах, дольше всех в истории Японии. Синдзо Абэ ушел в отставку в 2020 году по состоянию здоровья.



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