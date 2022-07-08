

Кобахидзе: Главное для Евросоюза - выполнение пунктов

08.07.2022 19:41





По словам лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, оппозиция не смогла обосновать, почему необходимо созывать внеочередные заседания в парламенте и какие вопросы следует обсуждать.



По его словам, для реализации пунктов, представленных Евросоюзом, нужна поддержка большинства парламента.



Кроме того, как говорит Кобахидзе, правящая команда представила план реализации рекомендаций, который не оставляет оппозиции даже почвы для саботажа.



По его словам, оппозиция не смогла обосновать необходимость созыва внеочередных заседаний и занимается саботажем.



«Они хотят саботажа, чтобы страна не получила статус кандидата. Оппозиция скатывается к очень простым субъективным интересам, их очень легко просчитать – если страна получит статус кандидата, в этом случае правительство наберет очки, если не получит, напишет себе очки оппозиция и у них будет определенный шанс разжечь поляризацию. Поэтому у них есть антигосударственный, но субъективный партийный интерес, чтобы страна не получила статус кандидата, и саботаж евроинтеграции служит именно этой цели.



Мы ответственны за завершение процесса из 12 пунктов. Главное для Евросоюза – выполнить те пункты, которые были расписаны. В какой форме это произойдет, наверное, должно быть вторично. Главное — результат. Естественно, мы не можем брать на себя ответственность за оппозицию, а уж тем более за НПО, радикальных НПО. Это их ответственность, независимо от того, участвуют они в процессе или нет. Самое главное, мы все застраховали и даже не оставили им предлога, чтобы они не участвовали в этом процессе, в том числе представили подробный план. Остальное — их ответственность», — заявил Кобахидзе.



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