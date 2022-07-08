

Глава МИД Грузии встретился со своим австрийским коллегой

08.07.2022 20:00





В рамках визита премьер-министра Грузии в Австрийскую Республику министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со своим австрийским коллегой, федеральным министром по европейским и международным делам Александром Шалленбергом.



Беседа коснулась растущей динамики отношений между двумя странами, которые успешно развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Была подчеркнута важность визита премьер-министра Грузии в Вену и встреч на высоком уровне, которые выведут существующее тесное сотрудничество между двумя странами на новый этап.



На встрече особое внимание было уделено обсуждению европейской перспективы Грузии. Было подчеркнуто, что предоставление Грузии европейской перспективы было историческим решением, тем самым Европейский совет подтвердил, что Грузия является частью Европы и будущее Грузии связано с Евросоюзом.



Стороны также обсудили успешное партнерство двух стран по многим направлениям. Отмечены большой потенциал торгово-экономического сотрудничества и важность его полного использования.



Информацию распространяет пресс-служба МИД Грузии.



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