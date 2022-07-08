

Журналист задал Гарибашвили критический вопрос и получил приглашение в Грузию

08.07.2022 20:05





Грузия является одним из примеров демократии, заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили, находящийся с визитом в Австрии.



Так он ответил на вопрос журналиста, напомнившего главе правительства о критике Евросоюза за обращение с оппозиционными партиями и сказавшего, что в Грузии не защищают права человека.



«Готовы ли вы пойти на компромисс с оппозиционными партиям? В Грузии идут демонстрации и на них, в том числе, требуют вашей отставки и назначения технического правительства», — спросил журналист.



Гарибашвили ответил, что журналист скорее всего не бывал в Грузии и не знает, что происходит в стране на самом деле:



«Хочу сказать автору вопроса, мы приглашаем его в Грузию… За последние 10 лет мы кардинально поменяли обстановку. Мы унаследовали авторитарный и диктаторский режим, а сегодня Грузия является одним из примеров демократии, причем не только в регионе. С гордостью можно сказать, что мы одна из выделяющихся стран не только среди государств Восточного партнерства, но и среди стран ассоциированного трио и даже по сравнению с многими европейскими странами у нас действительно впечатляющий прогресс.



Вы упомянули права человека и я хочу напомнить, что мы одна из первых стран, которая в 2012 году вернула своим гражданам реальную свободу и достоинство. Мы первыми приняли стратегию по правам человека, над которой работал Томас Хамемберг. По этому документу мы радикально улучшили ситуацию. У нас гарантированы права человека, свобода СМИ — за 10 дней можно открыть телеканал. Никакого барьера со стороны властей не будет. У нас очень сильная гражданская общественность, очень сильные оппозиционные партии и оппозиционные телеканалы. Ситуация радикально улучшилась», — заявил он.



Премьер подчеркнул, что на «впечатляющий прогресс» Грузии указывает сниженное число дел, которые из Грузии были отправлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



«Что касается демонстраций, они характерных для любой демократии, их проводят во всех странах. Хочу сказать, что они, как и другие акции, завершились безрезультатно. Правительство стабильное и сильное, мы продолжим идти вперед», — резюмировал глава правительства.



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