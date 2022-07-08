

Австрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии - Нехаммер

08.07.2022 20:09





Федеральный канцлер Австрийской Республики Карл Нехаммер прокомментировал встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в социальной сети «Твиттер».



Карл Нехаммер отмечает, что Австрия четко поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Федеральный канцлер Австрийской Республики пишет в «Твиттере», что обсудил двустороннее сотрудничество с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и возможности дальнейшего сближения с Евросоюзом.



«В 2022 году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений с Грузией. Нас также связывают тесные экономические отношения, поэтому я был очень рад встретиться с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Обсуждались темы нашего двустороннего сотрудничества и возможности дальнейшего сближения с Евросоюзом. Разговор также коснулся агрессивной войны России против Украины, которую мы оба осуждаем. Здесь нельзя забывать о замороженных конфликтах в Южной Осетии и Абхазии. Австрия четко поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии», — заявляет Карл Нехаммер.



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