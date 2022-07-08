

Организаторы акции в поддержку ЕС в Тбилиси попросили прощения за ошибки

08.07.2022 20:23





Гражданское движение «Позор!», организовавшее масштабную акцию в Тбилиси 3 июля в поддержку евроинтеграции и против политики властей, распространило заявление, в котором попыталось ответить на критику в свой адрес. Как говорится в тексте, третья по счету демонстрация вызвала у части общества «справедливые вопросы относительно ее целей и плана».



Активисты отмечают, что запустили кампанию «Домой в Европу» в конце мая, когда почти никто не верил, что можно объединить усилия десятков тысяч людей.



«Понимая, что национальная идея важнее любой инициативной группы, мы широко открыли двери различным гражданским группам и организациям, чтобы каждый мог внести свой вклад в защиту национальных интересов. Мы также установили строгие тактические рамки протеста – ненасилие.



Мы по-прежнему остаемся приверженными принципу максимальной вовлеченности и репрезентативности, но в то же время осознаем ошибки и недостатки, появившиеся в процессе балансирования многих интересов и поиска консенсуса. Эти усилия перетянули на себя внимание, которое мы должны были уделить главному действующему лицу – народу, чтобы должным образом оправдать ожидания акции 3 июля».



По признанию движения «Позор!», им не удалось четко и внятно донести план действий до людей, чтобы они заранее знали, для чего идут на митинг. Активисты говорят, что «за пределами команды организаторов» создалось ложное ожидание, будто олигархия падет в тот же день и борьба будет окончена.



«От всего сердца приносим извинения и обещаем, что никому и ничему не позволим создавать угрозу духу единения, сплотившему много разных граждан».



В движении «Позор!» подтвердили, что их исходным принципом остается мирный, ненасильственный протест, а политические предпочтения или устремления не будут стоять выше национальной идеи – присоединения к ЕС. «Мы не должны отвлекаться на узкопартийные интересы и должны сконцентрироваться на выполнении 12 требований, которые в первую очередь нужны нам, а уже потом – Евросоюзу».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



