

Пока не закончится политическая месть в отношении Михаила Саакашвили, стране не дадут статус кандидата - адвокат

08.07.2022 21:25





Пока не закончится политическая месть в отношении Михаила Саакашвили, пока в стране есть политзаключенные, такой стране не дадут статус кандидата, соответственно его освобождение является национальной задачей, - об этом адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По его оценке, Михаил Саакашвили находится в тех же условиях, что был в Руставском пенитенциарном учреждении №8, и в такой обстановке его не удастся вылечить.



«Он в одной из обычных палат клиники, однако, фактически находится в том же режиме, что и в тюрьме, тюремной камере. Перегорожен и забронирован, под дежурством сотрудников тюрьмы.



Михаил Саакашвили находится в тех же условиях, в которых у него развились проблемы со здоровьем, и это связано с психоэмоциональным состоянием. В этих условиях его вылечить не удастся, и такую оценку мы слышали не от одного медицинского представителя», - заявил Бека Басилая.



По его словам, необходимо отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу и отсрочить его отбывание наказания.



Как отмечает Бека Басилая, «факт того, что Михаил Саакашвили в очень тяжелом состоянии, налицо».



«Человек визуально выглядит очень плохо», - заявил Бека Басилая.



По его же заявлению, ведутся переговоры с международными партнерами о том, чтобы они подключились к процессу мониторинга состояния здоровья и судебного процесса Михаила Саакашвили.



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