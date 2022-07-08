Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пока не закончится политическая месть в отношении Михаила Саакашвили, стране не дадут статус кандидата - адвокат


08.07.2022   21:25


Пока не закончится политическая месть в отношении Михаила Саакашвили, пока в стране есть политзаключенные, такой стране не дадут статус кандидата, соответственно его освобождение является национальной задачей, - об этом адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».

По его оценке, Михаил Саакашвили находится в тех же условиях, что был в Руставском пенитенциарном учреждении №8, и в такой обстановке его не удастся вылечить.

«Он в одной из обычных палат клиники, однако, фактически находится в том же режиме, что и в тюрьме, тюремной камере. Перегорожен и забронирован, под дежурством сотрудников тюрьмы.

Михаил Саакашвили находится в тех же условиях, в которых у него развились проблемы со здоровьем, и это связано с психоэмоциональным состоянием. В этих условиях его вылечить не удастся, и такую оценку мы слышали не от одного медицинского представителя», - заявил Бека Басилая.

По его словам, необходимо отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу и отсрочить его отбывание наказания.

Как отмечает Бека Басилая, «факт того, что Михаил Саакашвили в очень тяжелом состоянии, налицо».

«Человек визуально выглядит очень плохо», - заявил Бека Басилая.

По его же заявлению, ведутся переговоры с международными партнерами о том, чтобы они подключились к процессу мониторинга состояния здоровья и судебного процесса Михаила Саакашвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна