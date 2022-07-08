

Келли Дегнан: США находятся в Грузии, чтобы поддержать население, а не конкретную партию

08.07.2022 21:34





«В Грузии мы находимся для поддержки независимых институтов, основанных на вашей конституции, таких как офис Народного защитника», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



Келли Дегнан прокомментировала открытое письмо депутата парламента Грузии Михаила Кавелашвили.



«Письмо было полно лжи и теорий заговора. Я даже не смогла дочитать его до конца, мне было очень обидно», — заявила посол.



По словам посла, США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины.



«Я повторю это еще раз, потому что он, кажется, пытается повторить дезинформацию, которая была идентифицирована как откровенная ложь. США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины. Мы делаем все возможное, чтобы остановить эту войну, не допустить ее распространения. Мы работаем для мира, и мы стараемся, чтобы любой человек, который хочет работать для мира вместе с нами, был на нашей стороне. Есть очень много стран, и я уверена, что премьер-министр видел, как на недавнем саммите НАТО в Мадриде продемонстрировали поддержку усилий, направленных на то, чтобы остановить войну Путина против Украины. Это серьезный вопрос, который стоит на весах.



Мне очень странно, что нарратив предполагаемых бывших депутатов «Грузинской мечты» очень близко следует нарративу лидеров правящей партии, которые также повторяют дезинформацию, идентифицированную как ложь. Каковы их мотивы для того, чтобы продолжать повторять это, что является ложью? — Это мой вопрос. Что я знаю, так это то, что то, что он говорит, кажется, поддерживается лидерами правящей партии. Так что не похоже, что он дистанцировался от партии, как он сам говорит», — заявила Келли Дегнан.



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