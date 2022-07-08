

Келли Дегнан: Пришло время действовать, не на словах, не на рабочих группах, а на деле

08.07.2022 21:47





«Грузинский народ неоднократно говорил, чего он хочет, и это — членство в ЕС, интеграция с Западом, путь к демократическому будущему. Вы уже добились большого прогресса в построении демократических институтов, которые необходимы для этого», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



Как отметила Келли Дегнан, сейчас необходимо направить энергию на выполнение рекомендаций Европейской комиссии.



«Комиссия очень четко сказала, что как только рекомендации будут выполнены вдумчиво и не поверхностно, или через подход отдельной партии, а вдумчиво и инклюзивно, тогда и Грузия будет иметь статус кандидата. Нельзя терять время. Очень хорошие предложения были представлены различными оппозиционными партиями, «Грузинской мечтой», гражданским обществом. 22 организации сели и написали конкретный план действий, конкретных шагов. Вопрос не в том, что нужно делать, об этом говорили руководители Грузии и общественность все время, что я здесь, очевидно, с прошлого года. Существует очень четкий путеводитель, и грузинские лидеры согласились на большинство этих реформ. Теперь пришло время действовать. Не на словах, не на рабочих группах, а на деле, чтобы выполнить эти 12 пунктов и Грузия получила статус кандидата. Он здесь, ждет вас, но вы должны сделать свою работу», — заявила Келли Дегнан.



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