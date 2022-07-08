

Командующий Силами обороны Грузии встретился с начальником штаба сухопутных войск США

08.07.2022 21:51





Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили находился с визитом в Германии, где принял участие в конференции Европейских сухопутных войск.



В рамках визита генерал Матиашвили встретился с начальником штаба сухопутных войск США генералом Джеймсом МакКонвиллом. На встрече также присутствовал новоназначенный командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Дэрил Уильямс. В ходе двусторонней встречи разговор коснулся обстановки безопасности, созданной в регионе, влияния продолжающихся боевых действий в Украине на безопасность региона и угроз со стороны Российской Федерации. Стороны обсудили текущие и планируемые мероприятия в рамках 10-летней программы развития Сил обороны Грузии и усиление поддержки США в этом процессе.



Ежегодная конференция Европейских сухопутных войск прошла в немецком городе Гармиш в Европейском центре исследований безопасности имени Джорджа Маршалла. В мероприятии приняли участие командующие сухопутными войсками и силами обороны около тридцати стран Европы. На конференцию были приглашены Грузия, Украина и Молдова. Участники обсудили боевые действия Российской Федерации в Украине и их влияние на глобальную безопасность. В разговоре были затронуты вопросы укрепления боеготовности и обороноспособности за счет совершенствования механизмов взаимодействия и координации.



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