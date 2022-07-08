

В парламенте проходит встреча представителей оппозиции и НПО

08.07.2022 22:07





В законодательном органе проходит встреча представителей парламентской оппозиции и неправительственных организаций.



На встрече присутствуют представители «Лело» и «Национального движения», а также независимый депутат Тамар Кордзая.



Предметом обсуждения являются 12 рекомендаций, данных Грузии Еврокомиссией, и их выполнение.



Перед встречей представители оппозиции и неправительственных организаций отметили, что к внеочередной сессии планируется подготовить конкретную повестку дня. Их позиция состоит в том, что необходимо немедленно созвать специальную сессию и обсудить законопроекты.



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