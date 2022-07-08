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В парламенте проходит встреча представителей оппозиции и НПО


08.07.2022   22:07


В законодательном органе проходит встреча представителей парламентской оппозиции и неправительственных организаций.

На встрече присутствуют представители «Лело» и «Национального движения», а также независимый депутат Тамар Кордзая.

Предметом обсуждения являются 12 рекомендаций, данных Грузии Еврокомиссией, и их выполнение.

Перед встречей представители оппозиции и неправительственных организаций отметили, что к внеочередной сессии планируется подготовить конкретную повестку дня. Их позиция состоит в том, что необходимо немедленно созвать специальную сессию и обсудить законопроекты.

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