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В парламенте проходит встреча представителей оппозиции и НПО
08.07.2022 22:07
В законодательном органе проходит встреча представителей парламентской оппозиции и неправительственных организаций.
На встрече присутствуют представители «Лело» и «Национального движения», а также независимый депутат Тамар Кордзая.
Предметом обсуждения являются 12 рекомендаций, данных Грузии Еврокомиссией, и их выполнение.
Перед встречей представители оппозиции и неправительственных организаций отметили, что к внеочередной сессии планируется подготовить конкретную повестку дня. Их позиция состоит в том, что необходимо немедленно созвать специальную сессию и обсудить законопроекты.
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