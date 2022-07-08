

Депутат Госдумы: Россия может упростить визовый режим с Грузией

08.07.2022 22:09

SOVA



Член Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев заявил, что уже в этом году Россия может упростить визовый режим с Грузией. По данным СМИ, депутат заявил об этом на встрече в рамках «Грузино-российского диалога 2022», который проходит в Москве «с участием ведущих экспертов и журналистов Грузии и России».



«Огромное количество людей приезжают в Российскую Федерацию, поступают в вузы. Считаю, настало время отменить визовый режим и восстановить авиасообщение, так как их проблемы, связанные с этой темой, тормозят наши отношения. Максимально приложим усилия, чтобы в этом году был отменен визовый режим или упрощен», — сказал Тайсаев.



Формат «Грузино-российского диалога» организован Фондом Горчакова и Грузино-российским общественным центром им. Евгения Примакова. В его рамках участники из двух стран обсуждают налаживание отношений между Тбилиси и Москвой. Директор Центра им. Примакова Дмитрий Лордкипанидзе заявил, что благодаря разумной политике нынешних властей Грузия не попала в список 50 недружественных России стран и наметились перспективы улучшения двусторонних отношений.



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