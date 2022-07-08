

«Ложь и теории заговора» — посол США о письме депутата, бывшего члена ГМ

08.07.2022 23:12





США не втягивают Грузию в войну, а политикам пора заняться выполнением рекомендаций Еврокомиссии. Посол США в Грузии отозвалась на письмо парламентария Михаила Кавелашвили, покинувшего «Грузинскую мечту» — по мнению Келли Дегнан, послание было «полно лжи и теорий заговора».



Сегодня Кавелашвили обратился к Дегнан с открытым письмом. В нем депутат заявлял, что никакая «мягкая сила России» не может так сильно пошатнуть репутацию Америки в Грузии, как заявления или молчание Дегнан, «которое люди могут воспринять как попытку вернуть к власти «Национальное движение».



По словам Михаила Кавелашвили, нарратив о том, что Америка хочет втянуть Грузию в войну, следует искать не в руководствах ФСБ, как об этом заявляла Дегнан, а в заявлениях людей, финансируемых ею – представителей неправительственных организаций, СМИ, политиков.



В беседе с журналистами Дегнан подчеркнула, что даже не смогла дочитать письмо Кавелашвили до конца.



«Это письмо, полное лжи и конспирологических теорий, по правде говоря, я даже не смогла прочитать полностью. Автор, вероятно, не видит, что Соединенные Штаты Америки работают и поддерживают не конкретную политическую партию, а народ Грузии, поддерживает независимые институты страны, которые созданы согласно конституции и имеют конституционный мандат. Очень опасно, когда подрываются и ослабляются конституционные институты.



Я не знаю, сколько раз я могу повторять то, что уже было сказано много раз: ложь, якобы США или кто-то ведет Грузию к войне, США не хотят войны и делают все для того, чтобы эта война не продолжалась, чтобы она закончилась, и готовы сотрудничать со всеми, кто готов работать и прилагать усилия для мира.



Я думаю, премьер-министр Грузии на саммите НАТО в Мадриде хорошо видел те усилия, которые направлены на то, чтобы как можно быстрее положить конец жестокой и агрессивной войне, начатой Путиным.



Также хочу отметить, что нарратив бывшего члена «Грузинской мечты», парламентария, в какой-то мере отвечает на нарратив представителей правящей партии о втягивании в войну, по поводу чего уже неоднократно было сказано, что это ложь и не соответствует действительности. Я интересуюсь тем, каков у всего этого мотив, почему он продолжается», — сказал Дегнан.



Дегнан посоветовала грузинским политикам как можно быстрее заняться делом и выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.



«Грузинский народ неоднократно говорил, чего он хочет, и это — членство в ЕС, интеграция с Западом, путь к демократическому будущему. Вы уже добились большого прогресса в построении демократических институтов, которые необходимы для этого», — заявила посол США.



«Комиссия очень четко сказала, что эти рекомендации должны быть выполнены осмысленно и инклюзивно, а не через подход отдельной партии, тогда Грузия и получит статус кандидата. Нельзя терять время. Очень хорошие предложения были представлены различными оппозиционными партиями, «Грузинской мечтой», гражданским обществом, 22 организации сели и написали конкретный план действий.



Сейчас нужны действия, а не слова. Мой совет — как можно быстрее начать работу и реализовать все это», — сказала Дегнан.



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