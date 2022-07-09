

Хухашвили: Сегодня у Бидзины два самых больших врага, и обоих зовут Ираклий

09.07.2022 12:41





Самое лучше, что может сделать оппозиция в этой данности, это объявить мораторий на всякую политическую дискуссию, политическое противостояние, - заявил эксперт Гия Хухашвили в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, власти не хотят выполнять условия ЕС, но в то же время не хотят и того, чтобы в этом обвинили их, и желают все свалить на оппозицию.



«Власти с большой вероятностью не хотят выполнять эти условия, не хотят, чтобы их обвинили в этом, а хотят свернуть все на оппозицию», - отметил Хухашвили.



По его оценке, требование оппозиции созвать внеочередное заседание парламента является «абсурдным» и власти используют это в свою пользу.



«Зачем им нужно внеочередное заседание, что они хотят решить на этом заседании? Опять противостояние, на что власти скажут, что вот, они неконструктивны, не хотят работать, мы их приглашаем поработать, а они не идут», - заявил Гия Хухашвили.



Он сказал и по поводу существующего спора между Credit Suisse и бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили. По его оценке, этот спор нынешний премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе «окрестили политикой, что затем весьма искусно использовал банк».



«Это перешло в политику, и знаете, кто перевел в политику? Это сделали ни банк, ни оппозиция или Арахамия, а Гарибашвили и Кобахидзе. Когда вышли и сказали, что, мол, банк потому не дает ему денег, что хотят втянуть в войну. Они окрестили это политикой, перевели в политику, что потом очень искусно использовал банк. Они сами создали основания для этого. Сегодня у Бидзины два самых больших врага, и обоих зовут Ираклий. То, что сейчас они делают Бидзине, не смог бы сделать очень опытный и коварный враг. Они прямо топят его», - заявил Хухашвили.



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