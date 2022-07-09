

Ираклий Кобахидзе о заявлении Келли Дегнан

09.07.2022 12:43





Когда вам говорят, что идут нападки на европарламентариев и в это время посол наносит оскорбление избранному члену парламента Грузии, это, мягко говоря, досадно и оскорбительно для парламента и государства. Печально, когда обвиняете во лжи члена парламента Грузии, Миша Кавелашвили - избранный народом парламентарий, наш коллега, и эта форма ответа и не только форма, содержание для меня были очень печальны и досадны, - об этом заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посла США Келли Дегнан, которая откликнулась на письмо вышедшего из «Грузинской мечты» депутата Михаила Кавелашвили.



По словам Кобахидзе, «Миша Кавелашвили, который является независимым депутатом и исключительно достойным человеком, имеет право задавать вопросы».



«Мы не можем вступать в дискуссию о том, правильная форма или неправильная, когда независимый депутат, он имеет право. Здесь я должен заострить внимание на ответе, это тоже содержит некую неловкость для меня, потому что все равно мне приходится вступать в публичную полемику, но Миша Кавелашвили, если оставить в стороне то, что он на протяжении лет был членом команды «Грузинской мечты», является избранным народом парламентарием, нашим коллегой и такая форма ответа и не только форма, содержание для меня были очень печальны и досадны, прямо могу сказать. Когда обвиняете во лжи депутата, члена парламента Грузии, это очень печально.



Сегодня я уже сказал, что когда мы критикуем, причем с аргументами, Фотыгу, Кубилюса, Галера и т. д., иногда они говорят действительно несусветные вещи, и нам приходится критиковать, взять ту же резолюцию, это была действительно неслыханная резолюция, и, естественно, нам приходилось критиковать, все это происходит с аргументами. Мы аргументированно говорим Галеру, что когда говорите, что патриот должен уехать из страны, это нонсенс, это ведь простейшая истина. Критика не выходит за рамки этики, мы не говорим, что Галер говорит неправду. Мы не выбирали эту форму и содержание, на критику мы отвечаем аргументированной критикой, на оскорбления мы также отвечаем аргументированной критикой.



Когда на это нам говорят, что это нападки на европарламентарев, я не знаю, святыня это или что, но критику можно использовать в отношении всех. Это часть демократического процесса, и в такое время, когда с одной стороны тебе говорят, что это нападки на европарламентариев, и при этом посол наносит оскорбление избранному члену парламента Грузии, это, мягко говоря, досадно и оскорбительно для парламента и государства, и я, как член парламента, обязан в данном случае, исходя из коллегиальности и интересов государственного института, зафиксировать свою позицию. В целом касаетельно формы, действительно оскорбительно, когда такое происходит. Что касается содержания, то речь о лжи, повторюсь еще раз, я не могу здесь вдаваться в детали, но когда речь о каком-то обвинении в адрес избранного депутата, там должны быть приведены и аргументы, верно? Когда речь о том что, скажем, деталей я сейчас не помню, Миша Кавелашвили цитирует Эку Гигаури, а потом говорит, что, может, вы бы отстранились от этого, насколько я помню, это было содержание письма. То есть, в чем здесь ложь, следует же пояснить? Цитата Эки Гигаури была неправильно приведена, или это ложь в том, чтобы поставить вопрос о дистанцировании? То же самое относится и к Ломджария, что Ломджария говорит, что лучше, чтобы страна горела, чем сгореть со стыда, а в чем стыд? Что мы не присоединились к санкциям? Я не могу сам вдаваться в это содержание, но само по себе дело в том, что она дала оскорбительный ответ нашему коллеге, парламентарию, члену парламента Мише Кавелашвили, это я подчеркну отдельно, что он действительно исключительно порядочный, честный и достойный человек и любит свою страну, что очень важно. И особо подчеркнуто, что такой человек и без того не заслуживает оскорбления, а нарушение дипломатических стандартов действительно нечто такое, что требует реагирования всех парламентариев и содержание, безусловно, тоже важно», - сказал Ираклий Кобахидзе в эфире POSTV.



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