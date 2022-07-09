

Хундадзе: Заявление Келли Дегнан способствовало углублению поляризации в стране

09.07.2022 12:45





Бывший депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе откликается на ответ посла США Михаилу Кавелашвили и отмечает, что вчерашний ответ Келли Дегнан был оскорблением для грузинских избирателей и служил углублению поляризации в стране.



«Я ждал ответов, а получил оскорбление избранного народом депутата. Более того, это было не только неуважение, проявленное только к одному депутату, этот ответ оскорбил всех грузинских избирателей. Не думаю, чтобы мы читали это где-то в принципах демократии и это был бы западный стандарт, когда дипломат высокого уровня даже не читает направленное депутатом письмо и озвучивает это публично. Я уже заявлял, что таким отношением наносится ущерб стремлению грузинского народа к евроатлантическому пути. Это несет опасность для нашего государства.



Вопросы, направленные депутатом, были легитимными и реальными. Эти вопросы волнуют сегодня большую часть общества. Нам как политикам задают эти вопросы, и нам нужны ответы, чтобы говорить с людьми. Когда избегаете ответов или вообще, когда у вас нет ответов, переходите на оскорбления. И если это молчание или игнорирование, тем более, происходит оскорбление от дипломата, то наносится ущерб имиджу страны, которую она представляет.



На вопросы нужны ответы. Хотя бы на два вопроса: приемлема ли для вас риторика войны, открыто озвученная Народным защитником? Когда она говорит, что «наступает момент, когда огонь от бомб лучше, чем позор», и называет позором то, что Грузия не присоединилась к новым санкциям в ущерб себе. А также, поддерживаете ли вы создание технического правительства?



Я жду от вас ответов, а если посол США не даст ответы на вопросы избранных народом депутатов, то у народа возникнет еще больше вопросов. Это вызывает протест в обществе. Поэтому я призываю госпожу Дегнан открыто зафиксировать свою позицию по всем тем вопросам, которые волнуют грузинский народ», - заявляет Дмитрий Хундадзе.



Напомним, покинувший «Грузинскую мечту» депутат Михаил Кавелашвили обратился к послу США в Грузии Келли Дегнан с открытым письмом и заявил, что никакая «российская мягкая сила» не сможет подорвать репутацию Америки в Грузии так, как заявления или молчание Дегнан, «которые народ может воспринять как попытку вернуть «Национальное движение» к власти».



В свою очередь, посол США в Грузии Келли Дегнан заявляет, что в письме покинувшего «Грузинскую мечту» депутата Михаила Кавелашвили «было полно лжи и конспиративных теорий». Как отметила Дегнан, она не смогла дочитать это письмо до конца.



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