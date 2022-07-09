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«Стратегия Агмашенебели»: Антиамериканская пропаганда «Грузинской мечты» приблизилась к тревожной отметке
09.07.2022 16:24
«Стратегия Агмашенебели» откликается на заявления «Грузинской мечты» в адрес посла США Келли Дегнан.
Как говорится в заявлении партии, антиамериканские заявления «Грузинской мечты» приблизились к тревожной отметке.
«Антизападная, а конкретнее, антиамериканская пропаганда «Грузинской мечты» приблизилась к тревожной отметке. Ярким доказательством этого являются прямые нападки в адрес посла нашего стратегического партнера, США, г-жи Келли Дегнан.
Эти заявления пропагандистов «Грузинской мечты» формально распространяются под именами и фамилиями разных людей, но следует знать, что у этого одно имя и фамилия, его автор - олигарх Иванишвили, который наполовину находится в условиях западных санкций и пытается за счет нанесение ущерба интересам Грузии и ее граждан решить свои проблемы.
Призываем Иванишвили и лидеров «Грузинской мечты» своевременно одуматься и прекратить действия, вредящие Грузии, предательство национальных интересов Грузии.
Мы, команда «Стратегии Агмашенебели», в последние дни предупреждали наших граждан о целях и задачах антизападной, антиамериканской кампании, что это происходит не случайно, ее организованно и целенаправленно осуществляют кураторы ФСБ в Грузии через грузинские мессенджеры (распространителей информации). Не имеет существенного значения, кто из лидеров «Грузинской мечты» подписывает конкретные письма.
Доказательство этому – хотя бы последнее клеветническое заявление от имени Кавелашвили в адрес посла Америки. Все мы очень хорошо знаем, что Кавелашвили самостоятельно не смог бы написать и одного абзаца этого заявления.
Мы, «Стратегия Агмашенебели», еще раз обращаемся к гражданам Грузии с призывом быть очень бдительными, наряду с шансом евроинтеграции Грузии существует очень большой риск того, что «Грузинская мечта» и Иванишвили заставят Грузию и ее граждан потерять эту возможность.
Давайте не будем поддаваться на дезинформацию, потому что мы должны знать, что на самом деле государство Грузия, его свобода, не имеет другого такого друга и государства-сторонника, как США.
Боже, благослови Грузию! Боже, благослови Америку!» — говорится в заявлении.
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