

Гарибашвили поздравил соотечественников-мусульман с Курбан Байрам

09.07.2022 16:25





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет своих сограждан-мусульман с праздником Курбан-Байрам.



По словам главы правительства, это праздник мира, добра и надежды.



«Поздравляю наших сограждан-мусульман с Курбан-Байрамом – праздником мира, добра и надежды. Желаю всем процветания, радости и счастья», — отметил премьер-министр.





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