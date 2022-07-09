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Гарибашвили поздравил соотечественников-мусульман с Курбан Байрам
09.07.2022 16:25
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет своих сограждан-мусульман с праздником Курбан-Байрам.
По словам главы правительства, это праздник мира, добра и надежды.
«Поздравляю наших сограждан-мусульман с Курбан-Байрамом – праздником мира, добра и надежды. Желаю всем процветания, радости и счастья», — отметил премьер-министр.
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