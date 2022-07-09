

Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра Эстонии

09.07.2022 16:33





Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку. Об этом сообщают местные СМИ.



Как поясняет бывший премьер, она ушла в отставку по собственной инициативе, потому что назначение новых министров вызвало бы много шума и недовольства, и нужно было бы созывать заседание законодательного органа.



Недавно стало известно, что в результате месячных переговоров была достигнута договоренность о формировании коалиции между тремя партиями в стране, однако Кая Каллас решила уйти в отставку.





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